Nothing Phone 3a Pro. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

Nothing Phone 3a Pro to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Jeśli plotki okażą się prawdziwe, to Nothing Phone 3a Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny z teleobiektywem oraz procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Nothing Phone 3a Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach, ale z dopiskiem Plus w nazwie. Wiemy, że marka szykuje na początek marca specjalną konferencję, gdzie zaprezentuje nowe telefony. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do dnia debiutu. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Co już o nim wiemy?

Specyfikacja smartfona Nothing Phone 3a Pro

Smartfon Nothing Phone 3a Pro to jeden z dwóch modeli, które marka zaprezentuje za kilka tygodni. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale pod tym względem urządzenie powinno mieć sporo cech wspólnych z tańszym telefonem.

W obu telefonach ma znaleźć się ten sam procesor Qualcomma. Mowa o czipie Snapdragon 7s Gen 3. Różnica pomiędzy smartfonami ma być taka, że w modelu Pro układ będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM (a nie 8 GB). Wiemy również, że do wyboru mają być dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny oraz szary.

Nothing Phone 3a Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Wiemy, że główny obiektyw zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym. Nowością ma być teleobiektyw peryskopowy współpracujący z 50-megapikselowym czujnikiem, który zapewni większe możliwości z zakresu zoomu.

Kiedy premiera Nothing Phone 3a Pro?

Marka planuje zaprezentować nowe telefony w trakcie specjalnego wydarzenia, które odbędzie się podczas odbywających się w tym czasie targów MWC 2025 w Barcelonie. Konferencja została zaplanowana na 4 marca. Tego dnia zobaczymy smartfony Nothing Phone 3a Pro oraz jego tańszego brata.

Cena Nothing Phone 3a Pro nie jest na razie znana. Możemy jednak się spodziewać, że telefon może być droższy od modelu 2a Plus. Wszak wprowadzi sporo udoskonaleń oraz nowości względem poprzednika. To jednak pociągnie za sobą wyższe koszty produkcji. Te natomiast zostaną przerzucone na klientów. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Do premiery jest blisko.

Tańszy z dwóch smartfonów również nie został dochowany w tajemnicy i jego specyfikacja techniczna także przedostała się do sieci. Wiemy, że urządzenie ma 6,8-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Ma ona wspierać szybkie ładowanie o mocy 45 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci NothingOS 3.1.

źródło: AndroidHeadlines