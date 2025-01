Nothing Phone 3a. Specyfikacja smartfona niemal bez tajemnic

Nothing Phone 3a to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do marcowego debiutu. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna Nothing Phone 3a i ta ujawnia nam kilka interesujących szczegółów. Telefon otrzyma potrójny aparat fotograficzny.

Nothing Phone 3a to nowy smartfona, którego premiera ma odbyć się w marcu. Dziś już wiemy, że nastąpi to w trakcie barcelońskich targów MWC 2025 i producent podał konkretny termin. Co ze specyfikacją techniczną telefonu? Do niedawna znaliśmy tylko kilka szczegółów. Teraz mamy znacznie więcej informacji.

Specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 3

Smartfon Nothing Phone 3a ma być pozbawiony procesora firmy MediaTek, który był w poprzedniku. Tym razem marka stawia na rozwiązania Qualcomma, czego najpierw doszukano się w bazie jednego z benchmarków. Będzie to mony czip Snapdragon 7s Gen 3. Rozmiar pamięci RAM nie jest znany, ale spodziewajmy się co najmniej 8 GB. Natomiast w przypadku miejsca na dane będzie to 128 lub 256 GB.

Nowością w telefonie będzie bardziej rozbudowany aparat fotograficzny, co producent potwierdził już na grafikach. Tym razem będą to trzy obiektywy. Szerokokątny i teleobiektyw 2x zostaną połączone z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast kamera ultraszerokokątna będzie współpracować z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Nothing Phone 3a ma również baterię o pojemności 5000 mAh. Ma ona wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Ekran to 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Nie zabraknie także modułu NFC.

Nothing Phone 3a z NothingOS 3.1

Nowy smartfon firmy ma pracować pod kontrolą system operacyjnego Android 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta, którą będzie NothingOS 3.1. Nie zabraknie także obsługi podświetlania Glyph. Na razie jednak nie wiadomo, jakie nowości szykuje marka z myślą o tym rozwiązaniu. Pewne nowe opcje zapewne się pojawią.

Wiemy, że premiera Nothing Phone 3a ma odbyć się 4 marca. Nastąpi więc w trakcie odbywających się w Barcelonie targów MWC 2025, które z pewnością będą obfitowały w nowe urządzenia mobilne i nie tylko. W trakcie imprezy w stolicy Katalonii może zostać zaprezentowanych sporo nowych telefonów i tak bywało przed laty.

Smartfon Nothing Phone 3a na tle poprzednika zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Otrzyma sporo nowości, których brakowało w zeszłorocznym modelu. Procesor Qualcomma czy aparat fotograficzny z trzema obiektywami. To wszystko sprawi, że będzie to udana kontynuacja. Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Spodziewajmy się, że urządzenie może być trochę droższe.

