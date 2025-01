Samsung Galaxy S25. Tak ma wyglądać przedsprzedaż. Są też ceny

Samsung Galaxy S25 to seria smartfonów, których premiera odbędzie się w trakcie Unpacked. Zaraz potem rozpocznie się przedsprzedaż. Do sieci przedostały się ceny modeli Samsung Galaxy S25 w Europie oraz informacje związane z zamówieniami przedpremierowymi. Klienci mogą liczyć na większą pamięć telefonów.

Samsung Galaxy S25 zostanie zaprezentowany dziś w trakcie specjalnej konferencji Unpacked. Później rozpocznie się przedsprzedaż telefonów i poznamy ceny. Wiele wskazuje na to, że koreański gigant przygotował podobną ofertę przedpremierową do tej z zeszłego roku. Co to oznacza? Zobaczmy, na co mogą liczyć klienci składający zamówienia w najbliższym czasie.

Przedsprzedaż i ceny smartfonów Samsung Galaxy S25 Ultra

Do sieci przedostały się informacje obejmujące przedsprzedaż nowych smartfonów we Francji, ale w Polsce zapewne będzie podobnie. Przy okazji poznajemy ceny modeli Samsung Galaxy S25, które już wkrótce będzie można zamawiać. Te prezentują się następująco:

Samsung Galaxy S25 256 GB: 899 euro zamiast 959 euro 512 GB: 959 euro zamiast 1079 euro

Samsung Galaxy S25+ 512 GB: 1169 euro zamiast 1289 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB: 1469 euro zamiast 1589 euro 1 TB: 1589 euro zamiast 1829 euro



Widzimy więc, że oferta przedpremierowa pozwoli na zakup telefonu z większą pamięcią za kwotę modelu z mniejszym rozmiarem miejsca na dane. W zeszłym roku było podobnie i w przypadku smartfonów Samsung Galaxy S25 będzie tak samo.

Klienci będą mogli składać zamówienia w ten sposób do 6 lutego. Dzień później nowe telefony trafią do sklepów. Osoby, które zakupią je w ramach przedsprzedaży, mogą również liczyć na nieco szybszą dostawę. W trakcie Unpacked powinniśmy poznać także więcej szczegółów dotyczących One UI 7.

źródło: Dealabs