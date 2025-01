Android 16 Beta. Kiedy Google udostępni to wydanie systemu?

Android 16 Beta to poglądowe wydanie nowego systemu Google, które zbliża się wielkimi krokami. Kiedy zostanie ono udostępnione właścicielom smartfonów Pixel? Wygląda na to, że w niedługim czasie. Android 16 Beta będzie kolejnym etapem w rozwoju oprogramowania, które Google chce sfinalizować w pierwszej połowie 2025 r.

Android 16 Beta będzie kolejnym etapem w rozwoju nowego systemu operacyjnego Google, którego premiera w tym roku ma odbyć się wcześniej. Firma potwierdziła to już w zeszłym roku. Natomiast w listopadzie udostępniono pierwsze wydanie Developer Preview, co nastąpiło na około dwa miesiące wcześniej w porównaniu do kilku ostatnich lat.

Kiedy Google udostępni system Android 16 Beta?

Google przyspieszyło prace nad nowym systemem i to sprawiło, że Android 16 Beta również pojawi się wcześniej niż zazwyczaj. W ostatnich latach pierwsze wydanie z tej gałęzi było udostępniane w okolicy kwietnia. Tym razem nastąpi to znacznie szybciej, czyli kiedy? Okazuje się, że w ciągu najbliższych dni.

Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił jeden z pracowników Google, który na łamach Android Gerrit udostępnił informacje związane z harmonogramem oraz związanymi z nim datami, które dotyczą rozwoju nowego oprogramowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Android 16 Beta zostanie oddany w ręce testerów jeszcze w tym miesiącu.

W harmonogramie wspomniano o dacie 22 stycznia. Jest to najbliższa środa. Nie ma jednak pewności, że tego dnia rzeczywiście użytkownicy smartfonów Pixel będą mogli pobierać nowe oprogramowanie. Równie dobrze może nastąpić to nieco później.

Harmonogram wersji beta systemu Android 16

Jeśli jednak Android 16 Beta 1 zostanie rzeczywiście udostępniony jeszcze w tym tygodniu, to można spodziewać się, że pozostałe terminy obejmujące harmonogram prac mogą zostać dotrzymane. W lutym powinniśmy spodziewać się drugiej bety, a w marcu trzeciej. Czas ten zostanie poświęcony na szukanie błędów i rozwiązywanie znalezionych problemów, co ma bardzo istotne znaczenie przed premierą sfinalizowanego systemu.

Czas od marca określony jest przez Google, jak okres prac związany ze „stabilizacją platformy”. Ten etap zostanie zwieńczony sfinalizowaną edycją nowego systemu operacyjnego, którego premiery spodziewamy się w drugim kwartale 2025 r. Dokładny termin nie jest znany, ale pewnie nastąpi to w maju lub czerwcu.

Google chce, aby tym razem Android 16 był gotowy na premierę jego nowych smartfonów. Mowa o telefonach z serii Pixel 10, które mają zadebiutować latem. W zeszłym roku prace nad systemem przeciągnęły się w czasie. To sprawiło, że poprzednia generacja urządzeń trafiła na rynek ze starszym oprogramowaniem. W tym roku firma nie chce dopuścić do podobnej sytuacji. Stąd też harmonogram prac został przyspieszony.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidAuthority