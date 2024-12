OnePlus 13 wprowadza istotne nowości. Producent komentuje

OnePlus 13 to smartfon, którego globalna premiera odbędzie się na początku 2025 r. Producent podkreśla, że telefon otrzyma ważne nowości. Są to rozwiązania, które mają sprawić, że OnePlus 13 ma m.in. lepiej leżeć w dłoni. Ponadto nowy flagowiec otrzymał udoskonalenia zapewniające mu większą odporność na upadki.

OnePlus 13 debiutował pod koniec października. Wiemy, że globalna premiera tego smartfona odbędzie się na początku 2025 r. Nastąpi to 7 stycznia i tego dnia w ofercie pojawi się także model 13R. Producent podgrzewa atmosferę przed wprowadzeniem telefonu na rynek i ujawnił ciekawe nowości, które otrzymało to urządzenie.

OnePlus 13 wprowadza nowości z zakresu komfortu

Rąbka tajemnicy uchylił Ryan Ruan, dyrektor Centrum Wzornictwa Przemysłowego firmy wywiadzie dla AndroidCentral. Smartfon OnePlus 13 ma nową obudowę, gdzie duży nacisk położono na komfort użytkowania. Zdecydowano się na pewne nowości, które mają przekładać się na lepsze wrażenia podczas korzystania z telefonu. Co to takiego?

Smartfon ma płaskie krawędzie oraz delikatne przejścia do szkła z przodu. Ma to sprawić, że będzie „leżał w dłoni lepiej niż jakikolwiek inny telefon”. Następnie mamy nowe wykończenie obudowy w wersji kolorystycznej Midnight Blue, którą wykonano z czegoś, co określono „mikrofibrową skórą wegańską”. Ruan twierdzi, że zapewni ona lepsze wrażenia podczas użytkowania w porównaniu do rozwiązań stosowanych przez innych producentów, jest wytrzymałe i nie wpływa na prędkość ładowania bezprzewodowego.

OnePlus 13 ma również obudowę spełniającą założenia normy IP69, czym może pochwalić się na razie niewiele telefonów na rynku. Zwiększa to odporność na wodę i dzięki temu smartfon jest lepiej chroniony przed negatywnymi skutkami kontaktu z cieczami.

Smartfon OnePlus 13 ma nowy ekran

Producent chwali się także nowym wyświetlaczem. Mogłoby się wydawać, że ekran smartfona OnePlus 13 jest płaski. W rzeczywistości ma on niewielkie zakrzywienia. Ruan twierdzi, że zwiększa to komfort podczas trzymania urządzenia w dłoni, bo użytkownik nie napotyka ostrych krawędzi.

Ponadto ekran został pokryty specjalnym szkłem ochronnym. Nie jest to Gorilla Glass firmy Corning, a osłona ceramiczna wzmocniona nanokryształami. Zapewnia ona lepszą ochronę przed upadkami. Producent twierdzi, że jest ona nawet dwa razy skuteczniejsza podczas przykrych wydarzeń, gdy sprzęt wypada z ręki.

OnePlus 13 ma dużą baterię o pojemności 6000 mAh, co Ruan także nie omieszkał podkreślić. Wspiera ona szybkie ładowanie, również bezprzewodowe. Ponadto akumulator wyróżnia się lepszą trwałością. Nowy smartfon marki będzie dostępny od przyszłego miesiąca i wiemy, że producent na start przygotował bardzo ciekawe oferty, gdzie można liczyć na atrakcyjne bonusy.

źródło: AndroidCentral