Nothing Phone 3 w benchmarku. Jest częściowa specyfikacja

Nothing Phone 3 to smartfon, którego debiut odbędzie się w 2025 r. Urządzenie zostało dostrzeżono w bazie popularnego benchmarku. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna Nothing Phone 3. Wiemy, że telefon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 i pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 15.

Nothing Phone 3 to smartfon, którego premiera przeciągnęła się w czasie. W tym roku zobaczyliśmy modele 2a i 2a Plus. Na mocniejsze urządzenie producent każe czekać do 2025 r. Tymczasem nadchodzący telefon został znaleziony w bazie popularnego benchmarku. Mowa o teście Geekbench.

Częściowa specyfikacja Nothing Phone 3 w benchmarku

Nowy smartfon marki ukrywa się pod nazwą kodową A059 i pod taką znaleziono go w benchmarku Geekbench. Nothing Phone 3 nie ma najmocniejszego procesora. Baza testu ujawnia nam procesor Snapdragon 7s Gen 3, czyli SoC Qualcomma dla średniaków. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, choć spodziewajmy się także wariantu z 12 GB.

Smartfon Nothing Phone 3 skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Jego kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana. Przecieki wskazują jeszcze na ekran OLED-owy o przekątnej około 6,5 cala. Cena ma wynieść około 50 tys. rupii, czyli około 2,5 tys. zł. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło