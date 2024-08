Infinix Zero 40 pozuje na zdjęciach. Jest też specyfikacja smartfona

Infinix Zero 40 to nowy smartfon zdobywającej popularność marki. Do sieci przedostały się zdjęcia telefonu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Na temat Infinix Zero 40 wiemy więc już naprawdę sporo. Urządzenie ma ekran AMOLED-owy, procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra oraz aparat fotograficzny 108 MP.

Infinix Zero 40 to smartfon, który zostanie wprowadzony do oferty za jakiś czas. Urządzenie nie zostało jednak dochowane w tajemnicy do premiery i doszło do przecieków. W sieci pojawiły się zdjęcia oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym modelu.

Ekran AMOLED i Dimensity 8200 Ultra

Zdjęcia Infinix Zero 40 ujawniają nam lekko zakrzywiony na dłuższych krawędziach z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to panel AMOLED-owy o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Wiemy również, że producent pomyślał o zwiększonym odświeżaniu obrazu i odbywa się to w zakresie do 144 Hz.

Pod obudową smartfona znajduje się procesor Dimensity 8200 Ultra. Jest to SoC firmy MediaTek dla tak zwanych telefonów z wyższej półki średniej. To całkiem mocny układ, który składa się z czterech rdzeni CPU ARM Cortex-A78 (jeden z nich pracuje z zegarem 3,1 GHz, a pozostałe trzy z częstotliwością 3,0 GHz) i czterech Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G610 MC6.

Procesor w Infinix Zero 40 będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 GB miejsca. Będą to szybkie kości w standardzie UFS 3.1.

Potrójny aparat i szybkie ładowanie baterii

Fotki modelu Infinix Zero 40 ujawniają nam również potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Wiemy, że główny obiektyw z OIS (optyczną stabilizacją obrazu) połączono ze 108-megapikselowym sensorem. Następnie mamy ultraszerokokątny z 50-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka do selfie również ma pozwolić na robienie zdjęć w jakości do 50 megapikseli. Nie zabraknie także nagrywania wideo ze stabilizacją określoną słowem „Pro”.

Pojemność baterii nie jest znana, ale wiemy, że wspiera ona szybkie oraz bezprzewodowe ładowanie. W pierwszym przypadku jest to moc na poziomie 45 W, a drugim do 20 W. Premiera ma odbyć się 29 sierpnia, a więc za kilka dni. Producent zapowie dwa lata aktualizacji Androida oraz dodatkowy okres w postaci wsparcia łatkami bezpieczeństwa. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Infinix Zero 40 – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 50 + ? MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14 z XOS 14

