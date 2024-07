Samsung Galaxy A06 coraz bliżej. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy A06 to niedrogi smartfon, którego debiut jest coraz bliżej. Telefon już pojawiał się w przeciekach. Teraz został dostrzeżony w bazie Bluetooth SIG, co przybliża go do premiery. Urządzenie dostrzeżono tam pod nazwami kodowymi SM-A065M/DS oraz SM-A065F/DS. W obu przypadkach są to wersje Dual SIM.

Częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A06

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A06 nie jest znana, ale pewne szczegóły już znamy. Telefon ma procesor MediaTek Helio G85, czyli ten sam układ, który jest w poprzedniku. Czip jest wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM.

Wiemy również, że nowy smartfon otrzyma baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator pozwoli na ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Ponadto telefon nie ma modemu 5G. Zapewni łączność tylko z sieciami LTE. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6. Więcej szczegółów nie jest na razie znanych i pewnie ujrzą one światło dzienne bliżej rynkowego debiutu.

