Xiaomi Mix Flip ujawnia design na zdjęciach. Częściowa specyfikacja w sieci

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon, którego debiut odbędzie się za kilka tygodni. Wraz z droższym modelem Fold 4. Telefon jest certyfikowany i dzięki temu możemy zobaczyć jego zdjęcia. W ten sposób design Xiaomi Mix Flip przestał być tajemnicą. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna smartfona.

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Początkowo sądzono, że jego debiut odbędzie się szybciej, ale na premierę cały czas czekamy. Ta obecnie zbliża się wielkimi krokami, bo spodziewamy się jej w przyszłym miesiącu. Nowe szczegóły ujawnia nam baza NCC, gdzie telefon niedawno był certyfikowany.

Zdjęcia Xiaomi Mix Flip potwierdzają design

Zacznijmy do tego, że na łamach NCC udostępniono zdjęcia certyfikowanego telefonu. W ten sposób mamy okazję zobaczyć go z niemal każdej strony. Design przestał być w ten sposób tajemnicą. Xiaomi Mix Flip jest dosyć podobny do Galaxy Flipów Samsunga, choć oczywiście nie taki sam.









Zdjęcia Xiaomi Mix Flip ujawniają nam główny ekran, który jest rozkładany i mający okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Drugi wyświetlacz jest na jednej z części plecków i ma dwa wycięcia dla pierścieni, gdzie umieszczono elementy głównego aparatu fotograficznego. Przekątna nie jest znana, ale pewnie jest to około 4 cali.

Aparat fotograficzny Xiaomi Mix Flip ma dwa obiektywy i wiemy, że ten główny wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu) i został połączony z 50-megapikselowym sensorem 1/1.55″. Drugi to teleobiektyw współpracujący z 60-megapikselowym czujnikiem i obsługą dwukrotnego zoomu optycznego.

Częściowa specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip

Pełna specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip nie jest znana. Na temat tego telefonu wiemy jednak znacznie więcej. Z informacji ujawnionych przez NCC wynika, że pod obudową jest podwójna bateria składająca się z elementów o pojemności 1145 oraz 3595 mAh. Daje nam to łącznie 4740 mAh. Ponadto na zdjęciach można dostrzec ładowarkę oznaczoną ciągiem znaków MDY-15-EV. Jej moc to 67 W.





Wiemy, że pod obudową producent umieścił procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To potężny czip, który zapewni w telefonie odpowiednią wydajność. Więcej szczegółów na ten moment nie jest znanych, ale spodziewajmy się, że więcej informacji przedostanie się do sieci jeszcze przed premierą.

Debiut Xiaomi Mix Flip ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji marki, którą zaplanowano na sierpień, ale dokładny termin wydarzenia nie jest na razie znany. Wtedy zobaczymy również składanego smartfona Mix Fold 4 i pewnie też inne produkty. Możliwe, że tego samego dnia odbędzie się zapowiedź oprogramowania HyperOS 2.0.

źródło: opracowanie własne