Realme GT7 Pro to konkretny smartfon. Wycieka częściowa specyfikacja

Realme GT7 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Premiera powinna odbyć się przed końcem 2024 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna Realme GT7 Pro. Ta ujawnia nam, że smartfon będzie konkrenty.

Realme GT7 Pro to flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Przy okazji premiery modelu GT6 producent przekazał, że ma w planach wprowadzanie na rynek telefonów z tej serii wokoło półrocznych odstępach. To oznacza, że jeszcze przed końcem 2024 r. pojawi się nowy smartfon. Do sieci przedostała się jego częściowa specyfikacja techniczna.

Specyfikacja Realme GT7 Pro zapowiada mocnego smartfona

Smartfon Realme GT7 Pro zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy, ale producent już pieczołowicie nad nim pracuje. Nowe informacje o tym telefonie uzyskał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Tak więc coś z pewnością jest na rzeczy.

Pod obudową nowego smartfona ma pojawić się procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie to bardzo mocny czip, co potwierdzają wczesne benchmarki. Spodziewajmy się wydajnych rdzeni CPU oraz mocnego GPU, jak i licznych ulepszeń pod względem obsługi zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Poprzednie plotki mówiły o tym, że Snapdragon 8 Gen 4 z tego telefonu ma być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS. Oczywiście pojawią się także inne konfiguracje sprzętowe. Qualcomm planuje zaprezentować nowy procesor wcześnie jesienią tego roku. Później zacznie on trafiać pod obudowy pierwszych telefonów.

Następnie mamy ekran. Z informacji przekazanych przez leakera Digital Chat Station wynika, że Realme GT7 Pro otrzyma wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 1.5K. Poza tym ma to być nieco zakrzywiony panel. Obudowa ma spełniać założenia normy IP69, co zapewnia ochronę przed wodą oraz pyłami.

Aparat fotograficzny Realme GT7 Pro z ulepszeniami

Oczywiście w modelu Realme GT7 Pro pojawi się również udoskonalony aparat fotograficzny. Nowością będzie teleobiektyw peryskopowy, który ma być połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. Wiemy, że ma on m.in. obsługiwać 3-krotny zoom optyczny.

Pozostałe dwa obiektywy również mają posiadać 50-megapikselowe sensory. Więcej szczegółów nie podano. Kompletna specyfikacja techniczna na razie nie jest znana. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o wszystkich konkretach, choć pewnie poznamy je jeszcze przed planowaną premierą. Debiut odbędzie się prawdopodobnie w grudniu 2024 r.

