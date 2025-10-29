tablety.pl

Windows 11 26H1 w drodze. Nowa aktualizacja. Kiedy premiera?
Windows 
Windows 11 26H1 w drodze. Nowa aktualizacja. Kiedy premiera?

Windows 11 26H1 to nowa aktualizacja, którą przygotowuje Microsoft. Kiedy odbędzie się jej premiera i co nowego tu zobaczymy? Nowości w oprogramowaniu nie będzie zbyt wiele i może to być dosyć specyficzne uaktualnienie. Aktualizacja Windows 11 26H1 jest też pewnym zwrotem w cyklu wydawniczym okienek.

Windows 11 26H1 będzie kolejną większą aktualizacją dla okienek po wydaniu 25H2 z tego roku. Co nowego tu zobaczymy? Kiedy odbędzie się premiera tej edycji okienek? Prawda jest taka, że oprogramowanie ma być bardzo specyficzne i dostanie je tylko część komputerów.

Kiedy aktualizacja Windows 11 26H1 i jakie nowości wprowadzi

Zacznijmy od tego, że Windows 11 26H1 będzie pewnym zwrotem w cyklu wydawniczym. Microsoft porzucił kilka lat temu pomysł z wydawaniem dwóch większych wersji każdego roku i zdecydowano się na ich udostępnianie tylko jesienią. To sprawiło, że wydano edycje 23H2, 24H2 itd. i nie było wśród nich H1.

Nowa aktualizacja ma pojawić się w pierwszej połowie 2026 r., ale będzie specyficzna, co sprawi, że prawdopodobnie jej nie zainstalujecie. Dlaczego? Ponieważ ma trafić wyłącznie na nowsze komputery z okienkami na architekturze ARM oraz procesorami Qualcomm Snapdragon X2. Ta edycja systemu ma być platformą wspierającą te czipy.

Warto jednak dodać, że część z wprowadzonych w niej nowości ma potem trafić także na inne komputery. Nastąpi to, gdy pojawi się Windows 11 26H2, czyli w drugiej połowie 2026 r.

źródło: Neowin

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

