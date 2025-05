Windows 11 24H2. Aktualizacja dla wszystkich. Jak zainstalować?

Windows 11 24H2, czyli aktualizacja 2024 Update, jest już dostępna dla wszystkich. Microsoft ogłosił szeroką dostępność nowej wersji popularnego systemu operacyjnego. Trochę to jednak potrwało. Jak zainstalować Windows 11 24H2 na zgodnym komputerze i co gigant z Redmond szykuje na najbliższą przyszłość?

Windows 11 24H2 to duża aktualizacja dla okienek, którą Microsoft udostępnił kilka miesięcy temu. Jak to jednak bywało w przeszłości, oprogramowanie było udostępniane etapami i nie wszyscy użytkownicy mogli je od razu zainstalować. Było sporo znanych problemów, które skutkowały blokadami. Teraz firma ogłosiła, że uaktualnienie 2024 Update może pobierać każdy użytkownik.

Jak zainstalować aktualizację Windows 11 24H2

Microsoft ogłosił szeroką dostępność Windows 11 24H2, a więc aktualizacja powinna być dostępna dla niemal wszystkich użytkowników. Przez kilka miesięcy firma usuwała różne problemy skutkujące brakiem kompatybilności komputerów z oprogramowaniem, ale teraz nie powinno ich już być, a już na pewno na szeroką skalę.

Windows 11, wersja 24H2, znany również jako Windows 11 2024 Update, jest szeroko dostępny. Dotarliśmy do ostatniej fazy stopniowego wdrażania wersji 24H2 za pośrednictwem usługi Windows Update w Ustawieniach — czytamy na stronie Microsoftu zaktualizowanej 2 maja.

Jak zainstalować nowe uaktualnienie? Jest to proste i można to zrobić w następujący sposób. Na komputerze należy udać się do sekcji Ustawienia i Windows Update. Następnie wybrać przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli maszyna jest gotowa na nowe oprogramowanie, to po chwili pojawi się komunikat z informacją o dostępności wersji 24H2. Następnie należy ją pobrać, a potem rozpocznie się proces instalacji, który może trochę potrwać. Pamiętajmy, że jest to duże uaktualnienie, a więc trzeba uzbroić się w nieco cierpliwości.

Windows 11 24H2 to największa z dotychczasowych aktualizacji dla okienek. Wprowadza ona mnóstwo nowości oraz udoskonaleń. Microsoft zaleca, aby wszyscy użytkownicy wersji 23H2 oraz 22H2 przeprowadzili proces uaktualnienia jak najszybciej. Ponadto gigant dodaje, że w przypadku edycji Home i Pro, które nie są zarządzane przez administratorów IT, software zostanie dostarczony automatycznie i trzeba będzie tylko zdecydować, kiedy go zainstalować.

W drodze aktualizacja Windows 11 25H2

Tymczasem w drodze jest już kolejna duża aktualizacja dla ostatnich okienek. Mowa o wydaniu Windows 11 25H2, które znajduje się na etapie przygotowania. To uaktualnienie powinno zostać udostępnione wszystkim użytkownikom jesienią 2025 r. Oczywiście proces dystrybucji początkowo pewnie znowu będzie ograniczony.

Warto również mieć na uwadze, że Windows 11 25H2 (2025 Update) nie będzie tak dużą aktualizacją, z którą mieliśmy do czynienia przy okazji wersji 24H2. Wprowadzi ona mniej nowości. Tym razem Microsoft pewnie skupi się bardziej na optymalizacjach oraz ulepszeniu systemu pod względem niezawodności.

