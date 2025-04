Windows 11 25H2 w drodze. Kiedy aktualizacja systemu Microsoftu?

Windows 11 25H2 to kolejna większa aktualizacja dla okienek, której powinnyśmy spodziewać się w najbliższym czasie. Kiedy zostanie udostępniona ta wersja i co nowego wprowadzi? Aktualizacja Windows 11 25H2 nie będzie tak dużym uaktualnieniem, co poprzednie wydanie systemu. Nowości będzie z pewnością mniej.

Windows 11 25H2 to kolejna duża aktualizacja dla systemu operacyjnego Microsoftu po wydaniu 24H2. To ostatnie było naprawdę dużym uaktualnieniem, a kiedy pojawi się kolejne? Gigant z Redmond już pracuje nad tym oprogramowaniem i rąbka tajemnicy doszukano się w poglądowej kompilacji okienek. Co takiego znaleziono?

Windows 11 25H2 ma build 26200 i wniesie mało nowości

Informacji na temat Windows 11 25H2 doszukano się w poglądowej wersji z kanału Canary, które udostępniano testerom wcześniej w tym tygodniu. Mowa o buildzie z numerkiem 27842, który został prześwietlony i tam znaleziono ciekawe szczegóły. Dokładnie w pliku AppraiserRes.dll, który odpowiada za sprawdzanie komputerów pod kątem kompatybilności z nowym systemem Microsoftu oraz jego wersjami.

Źródło informacji znalazło informacje o „GE25H2” oraz powiązanej z nim kompilacji z numerkiem 26200. Właśnie taki build dostanie Windows 11 25H2. Nie jest to jeszcze w 100 proc. pewne, ale powinniśmy się spodziewać, że tak się stanie.

GE jest skrótem od Germanium, czyli jednego z etapów rozwoju. System Windows 11 został skierowany do tego etapu wraz z aktualizacją 24H2 z drugiej połowy 2024 r. Jak dobrze pamiętamy, było to bardzo duże uaktualnienie okienek. Czy nadchodząca edycja też taka będzie?

Kiedy Microsoft udostępni Windows 11 25H2

Dokładna data premiery systemu Windows 11 25H2 nie jest na razie znana, ale możemy być pewni, że aktualizacja zostanie udostępniona w drugiej połowie br. Pewnie jesienią. Niestety, nie spodziewajmy się i też nic na to nie wskazuje, że będzie to tak znaczące uaktualnienie, z jakim mieliśmy do czynienia w zeszłym roku.

Nadchodząca aktualizacja okienek nie wprowadzi tak wielu nowości. Będzie raczej pomniejszym uaktualnieniem. Spodziewajmy się podobnej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku wersji 23H2. Ta w rzeczywistości bazowała na edycji 22H2 i włączała nowe funkcje.

Aktualizacja Windows 25H2 będzie więc czymś podobnym i w rzeczywistości będzie bazować na wersji 24H2. Świadczy o tym niewielka zmiana w numerze kompilacji (26200 vs 26100).

Z drugiej strony może to dobrze. Microsoft może tym razem bardziej przyłożyć się do niezawodności, gdyż w zeszłorocznej edycji pojawiło się sporo problemów. W rzeczywistości firma nie rozwiązała wszystkich z nich do dziś. Mniej nowości to okazja, aby skupić się na poprawieniu stabilności oraz działaniu systemu operacyjnego.

