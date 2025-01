Windows 11 24H2. Lutowa aktualizacja wprowadzi nowości

Windows 11 24H2 to system operacyjny, w którym Microsoft wkrótce wprowadzi kolejne nowości. Wniesie je lutowa aktualizacja. Co nowego wniesie to uaktualnienie? Gigant z Redmond szykuje z myślą o Windows 11 24H2 nowe funkcje, które obejmują Eksplorator plików, współdzielenie zasobów czy narzędzie lupa.

Windows 11 24H2 został udostępniony jesienią zeszłego roku. To duże uaktualnienie funkcyjne, które wprowadziło do okienek mnóstwo nowości. Microsoft nie spoczął jednak na laurach i w drodze jest lutowa aktualizacja oprogramowanie. Wiemy, że tutaj również pojawią się nowe opcje. Co nowego dostaną użytkownicy popularnego systemu?

Nowości dla Windows 11 24H2 z lutową aktualizacją

Lutowa aktualizacja dla Windows 11 24H2 otrzyma różne poprawki oraz udoskonalenia, ale pojawią się także nowe funkcje. Nie ma ich zbyt wiele. Z pewnością jednak warto o nich wspomnieć.

Eksplorator plików – w menu kontekstowym narzędzia pojawi się możliwość tworzenia nowych folderów. Dotychczas było to możliwe jedynie z poziomu panelu nawigacyjnego, który umieszczono po lewej stronie. Wraz z lutową aktualizacją dostęp stanie się prostszy. Następnie mamy zakładki, które będą zachowywane po ponownym uruchomieniu okna, po jego wcześniejszym zamknięciu. Będzie to możliwe za sprawą opcji Przywróć poprzednie okna po zalogowaniu.

Udostępnianie plików – dla tej funkcji Microsoft również przygotował pewne nowości. W drodze jest nowe menu podrzędne, co pozwoli na szybsze korzystanie z miniokna. Na przykład podczas współdzielenia plików przez WhatsApp czy Outlooka.

Lepsza lupa – narzędzie otrzymało nowy przycisk na pasku narzędzi. Pozwoli on na szybkie zresetowanie powiększenia za jednym razem. Natomiast zmiana poziomu jest ciągle możliwa z użyciem skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+-/+.

Lutowa aktualizacja dla Windows 11 24H2 to także poprawki

Microsoft przygotował z myślą o tym uaktualnieniu kilka nowości, ale na tym nie koniec zmian. Lutowa aktualizacja dla systemu Windows 11 24H2 wprowadza też poprawki i pewne modyfikacja dla istniejących funkcji.

Wśród tych poprawek z pewnością warto wymienić możliwość zmiany strefy czasowej na komputerze z wykorzystaniem kont użytkowników bez uprawnień administratora. Błąd ten wkradł się do systemu wcześniej i Microsoft planuje przywrócić działanie tej opcji do pierwotnej postaci.

Opisane wyżej nowości oraz usprawnienia zostaną udostępnione użytkownikom komputerów z Windows 11 24H2 w styczniu (jako opcjonalna aktualizacja). Potem zostaną wprowadzone u wszystkich wraz z lutowym uaktualnieniem.

Warto dodać, że Microsoft ciągle testuje z użytkownikami programu pilotażowego także inne nowości i funkcje. Będą one wprowadzane do stałego wydania systemu w ciągu najbliższych miesięcy i będzie to odbywać się etapami.

źródło: WindowsLatest