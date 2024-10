Windows Intelligence. Microsoft szykuje nowości AI dla Windows 11 24H2

Windows Intelligence to nowa funkcja, nad którą pracuje Microsoft. Wiemy, że ma ona trafić do Windows 11 24H2 sprzed kilku tygodni oraz nowszych wersji systemu (które to dopiero pojawią się z czasem). Co już wiemy na temat tego rozwiązania, które związane jest z obsługą AI? Rąbka tajemnicy uchylają nam zapiski znaleziono w pliku appprivacy.adml. Co tam odkryto?

Windows Intelligence nową funkcją AI dla Windows 11 24H2

Microsoft wraz z Windows Intelligence planuje użytkownikom dać większą kontrolę nad tym, które z aplikacji korzystają z funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Dostępne będą trzy opcje:

zezwoli użytkownikom decydować, które aplikacje mogą uzyskać dostęp do AI.

da określonym aplikacjom stały dostęp.

ograniczy określonym aplikacjom możliwość korzystania z AI, bez względu na preferencje użytkownika.

fot.: WindowsLatest.com

Wygląda na to, że Windows Intelligence będzie odpowiedzią Microsoftu na Apple Intelligence z iOS oraz macOS. Zbieżność nazw zapewne nie jest przypadkowa. Funkcja na razie nie została jeszcze wdrożona. Spodziewajmy się jednak, że nastąpi to w nieodległym czasie.

źródło: WindowsLatest