Infinix Zero Book Ultra AI PC. Cena i specyfikacja techniczna laptopa

Infinix Zero Book Ultra AI PC to pierwszy laptop marki, który ma tak dużo funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Specyfikacja techniczna komputera obejmuje 15,6-calowy ekran oraz procesory Intel Core Ultra z NPU. Ceny Infinix Zero Book Ultra AI PC nie są wygórowane i w zasadzie można je uznać za atrakcyjne.

Infinix Zero Book Ultra AI PC to laptop, który dołącza do portfolio komputerów marki. Ceny i specyfikacja techniczna są już znane. Urządzenie jest całkiem ciekawe i oferuje dużo funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

15,6-calowy ekran i procesory Intel Core Ultra

Infinix Zero Book Ultra AI PC ma ekran o przekątnej 15,6 cala. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli oraz jasność maksymalną na poziomie 400 nitów. Ponadto nie zabrało 100 proc. pokrycia z paletą barw sRGB.

Za obliczenia w notebooku odpowiadają procesory z serii Intel Core Ultra z GPU Arc z obsługą ray tracingu i XeSS. Do wyboru są trzy różne CPU i na liście mamy Core Ultra 5, 7 lub najwydajniejszy w rodzinie 9. Ponadto umieszczono tu wyspecjalizowane czipy NPU, które odpowiadają za obliczenia oparte na sztucznej inteligencji. Do wyboru są również trzy tryby pracy, wśród nich mamy Eko oraz zwiększonej wydajności.

Ceny Infinix Zero Book Ultra AI PP

Cena Infinix Zero Book Ultra AI PC w podstawowej konfiguracji sprzętowej to 59,990 rupii, czyli około 2,9 tys. zł. W tej wersji komputer ma procesor Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB.

Dla najbardziej wymagających klientów przygotowano wariant z Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności do 1 TB. Cena to 84,990 rupii, czyli około 4,1 tys. zł. Komputery najpierw będą dostępne w Indiach, gdzie sprzedaż ruszy 10 lipca. Na informacje o dostępności na innych rynkach na razie trzeba poczekać.

Z przyjemnością przedstawiamy komputer Zero Book Ultra AI PC, laptop, który na nowo definiuje zaawansowane przetwarzanie sztucznej inteligencji w Indiach. Wykorzystując moc najnowszego i najbardziej zaawansowanego procesora Core Ultra firmy Intel oraz integrując jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU), stworzyliśmy urządzenie z najnowocześniejszymi możliwościami sztucznej inteligencji. W miarę jak indyjski rynek komputerów PC ze sztuczną inteligencją nabiera tempa, Infinix przoduje w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań zaprojektowanych z myślą o zaspokojeniu potrzeb dzisiejszych użytkowników. Dzięki szybkiemu przyjęciu sztucznej inteligencji w Indiach ten laptop zmieni reguły gry, przekonując konsumentów swoją przystępnością cenową, przyjaznymi dla użytkownika interfejsami i zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji.

Komputer ma również cztery głośniki, a ładowanie baterii odbywa się z wykorzystaniem ładowarki o mocy 100 W. Znajdziemy tu również Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, a całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Home. Specyfikacja techniczna laptopa widoczna jest niżej.

Infinix Zero Book Ultra AI PC – specyfikacja techniczna

15,6-calowy ekran Full HD o jasności do 400 nitów

procesor Intel Core Ultra 5, 7 lub 9 z NPU

GPU Intel Arc

16 lub 32 GB pamięci RAM

dysk SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

cztery głośniki

bateria z ładowaniem o mocy 100 W

złącza USB 3.0, USB C, HDMI i audio 3.5 mm

czytnik kart pamięci

Windows 11 Home

