Windows 11 24H2. Microsoft zwiększa wymagania sprzętowe

Windows 11 24H2 to duża aktualizacja systemu, którą szykuje Microsoft. Wygląda na to, że wprowadzi ona zmiany obejmujące wymagania sprzętowe i dotyczy to procesorów. Wraz z uaktualnieniem Windows 11 24H2 gigant z Redmond ograniczy możliwość instalacji tej edycji okienek na przestarzałych komputerach.