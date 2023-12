Windows 11 Moment 5 w drodze. Co nowego wprowadzi aktualizacja?

Windows 11 Moment 5 to większa aktualizacja dla okienek. Co nowego szykuje Microsoft z myślą o tym wydaniu? Nowości nie zabraknie i część z nich ma dotyczyć zgodności z przepisami Unii Europejskiej w ramach DMA. Wiem, że uaktualnienie Windows 11 Moment zostanie udostępnione w pierwszym kwartale 2024 r.

Moment 5 to większa aktualizacja dla systemu Windows 11, którą zobaczymy za kilka tygodni. Nie będzie to tak duże uaktualnienie, jak to było w przypadku wydania 23H2. Co nie zmienia faktu, że nowości w tej wersji nie zabraknie. Zobaczmy sobie, co nowego ma pojawić się w oprogramowaniu oraz kiedy spodziewać się dostępności dla wszystkich użytkowników.

Co nowego w Windows 11 Moment 5

Windows 11 Moment 5 to spora aktualizacja dla ostatniego systemu operacyjnego Microsoftu. Gigant z Redmond planuje z myślą o tym wydaniu niemało nowości. Będą to zarówno użyteczne rozwiązania, jak i takie mające dostosować okienka pod względem nowych przepisów wprowadzonych przez Unię Europejską.

Wraz z aktualizacją Windows 11 Moment 5 Microsoft planuje możliwość rysowania różnego rodzajami rysikami w oknach systemu operacyjnego. Następnie mamy funkcję Copilot opartą na sztucznej inteligencji. Będzie ją można odpiąć i umieścić w dowolnym miejscu pulpitu. Ważne nowości szykowane są także pod względem dostępności. Funkcja kontrolowania głosem zostanie rozszerzona o nowe języki i tu wymienia się hiszpański (Hiszpania, Meksyk), francuski (Francja, Kanada) oraz niemiecki. Ponadto rozwiązanie będzie dostępne w komputerach z wieloma podłączonymi ekranami.

Aktualizacja wprowadzi również udoskonalenia obejmujące widżety. Wśród nich będzie możliwość wyłączenia newsfeedu. Następnie mamy lepszą integrację z usługą Microsoft 365 oraz możliwość usuwania kolejnych ze wbudowanych w okienka aplikacji. Warto też wspomnieć o liczniku słów w Notatniku oraz nowej sekcji w sklepie.

Aktualizacja w lutym i wprowadzi zmiany dla DMA

Microsoft niedawno obiecał, że w marcu 2024 r. Windows 11 zostanie przystosowany pod kątem nowych przepisów Unii Europejskiej wdrożonych w ramach Digital Markets Act. Dzięki temu użytkownicy otrzymają lepszą kontrolę nad systemem operacyjnym oraz jego funkcjami i aplikacjami. Co nowego się pojawi?

Aktualizacja Windows 11 Moment 5 pozwoli odinstalować Edge (fot.: materiały prasowe/Microsoft)

Microsoft wraz z aktualizacją Moment 5 pozwoli odinstalować przeglądarkę Edge, która jest wbudowana w okienka. Pewnie będzie to możliwe tylko w krajach członkowskich, ale to wyjaśni się z czasem. Natomiast okienko wyszukiwania otrzyma wsparcie dla plug-inów, które pozwolą na zmianę silnika z Binga na inny. Będzie też wspomniana możliwość wyłączenia newsfeedu wraz z reklamami.

Kiedy pojawi się aktualizacja Windows 11 Moment 5? Z informacji, które uzyskał serwis WindowsCentral wynika, że Microsoft planuje udostępnić to uaktualnienie dla wszystkich użytkowników w lutym 2024 r. Nastąpi to więc przed deklarowanym terminem w postaci 6 marca, który wiąże się z dostosowaniem oprogramowania pod kątem DMA.

