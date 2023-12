Samsung Galaxy Book 4 Ultra to laptop, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Jest to jedna z pierwszych maszyn z nowymi procesorami Intel Core Ultra. Cena notebooka nie jest na razie znana, aczkolwiek z pewnością nie będzie niska. Komputer może pochwalić się bardzo mocną specyfikacją techniczną. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

16-calowy ekran AMOLED i procesor Intel Core Ultra

Samsung Galaxy Book 4 Ultra ma ekran wykonany w technologii AMOLED. Komputer ma 16-calowy wyświetlacz o rozdzielczości WQXGA+ (2880 × 1800 pikseli) oraz jasności na poziomie 400 nitów. Następnie mamy wsparcie dla VRR w zakresie 48~120 Hz. Warto również wspomnieć o 120 proc. pokryciu z gamą DCI-P3.

Laptop Samsung Galaxy Book 4 Ultra ma 16-calowy ekran AMOLED

Za obliczenia w notebooku Samsung Galaxy Book 4 Ultra odpowiada jeden z dwóch nowych procesorów z serii Intel Core Ultra z edycji Evo. Nowe czipy mają dedykowane NPU, które odpowiadają za skuteczniejsze przetwarzanie informacji dla sztucznej inteligencji. Firma chwali się także wzrostem wydajności oraz lepszą efektywnością energetyczną. Laptopy będą oferowane z układami Intel Core Ultra 9 i 7, które będą wspomagane przez nawet 64 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono szybkie dyski SSD o pojemności od 512 GB do 2 TB.

Duża bateria i GeForce RTX40

Samsung Galaxy Book 4 Ultra to laptop, który może pochwalić się także mocnymi GPU dostarczonymi przez Nvidię. Do wyboru będą dwie opcje. Pierwszą jest mobilny GeForce RTX 4070 z 8 GB pamięci VRAM. Drugą jest GeForce RTX 4050 z 6 GB pamięci. Ponadto komputer ma dużą baterię 76 Wh, którą można ładować z wykorzystaniem ładowarki o mocy aż 140 W.

Laptop Samsung Galaxy Book 4 Ultra wyróżnia się mocną specyfikacją

Laptop dostał również wysokiej klasy głośniki (z dwoma wooferami i wysokotonowe) opracowane we współpracy ze specjalistami z AKG. Wspierają one dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Następnie mamy Wi-Fi w standardzie 6E, Bluetooth 5.3 oraz dwa złącza Thunderbolt 4, po jednym USB A i HDMI 2.1. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Home. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra – specyfikacja techniczna

16-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli

procesor Intel Core Ultra 7 lub 9

GeForce RTX 4070 lub 4050

do 64 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

dysk SSD o pojemności 512 GB, 1 lub 2 TB

kamerka 1080p

bateria 76 Wh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

cztery głośniki z Dolby Atmos

2 x Thunderbolt 4, USB A i HDMI 2.1

1,86 kg

Windows 11 Home

źródło: informacja prasowa