Windows 12 szybciej niż sądzono? Rekomendowane wymagania mogą być wyższe

Windows 12 to kolejny system operacyjny, który Microsoft planuje wprowadzić do oferty w przyszłym roku. Kiedy to nastąpi? Tego na razie jeszcze nie wiadomo, choć najczęściej dotychczas mówiło się o drugiej połowie 2024 roku. Tymczasem pojawiły się nowe informacje na ten temat. Wraz z nimi są też pewne szczegóły obejmujące rekomendowane wymagania sprzętowe i te będą wyższe względem tych dla jedenastki.

Premiera Windows 12 być może w pierwszej połowie 2024 roku

Microsoft być może wprowadzi Windows 12 do oferty na kilka miesięcy wcześniej niż jesienią 2024 roku. Nowe informacje mówią o tym, że kolejne okienka giganta z Redmond mogą zadebiutować w pierwszej połowie przyszłego roku i wspomina się o konkretnym miesiącu. Tym jest czerwiec. Jakie wydarzenie planowane jest w okolicy tego terminu?

Tym wydarzeniem są targi Computex 2024, czyli największa impreza poświęcona komputerom, która organizowana jest co roku na Tajwanie. Dlatego premiera systemu Windows 12 w tym czasie rzeczywiście ma jak największy sens. Wtedy zobaczylibyśmy od razu szeroką gamę nowych PC pracujących pod kontrolą kolejnej generacji okienek.

Informacje te bazują na pewnych wypowiedziach, które pochodzą z ust prezesa Quanta Lina Baili oraz prezesa i dyrektora generalnego firmy Acer Chena Junshenga. Takie deklaracje miały paść podczas niedawnej Tajwańskiej Wystawy Technologii Medycznych. Coś więc rzeczywiście może być na rzeczy, choć oczywiście nie należy tego traktować w roli 100 proc. pewnej informacji.

Rekomendowane wymagania sprzętowe mają objąć hardware dla AI

Domyślamy się, że wymagania sprzętowe systemu Windows 12 nie będą znacząco różnić się od tego, co wprowadzono wraz z poprzednią generacją okienek. Wszak wtedy były one wyższe względem tego, co stawiono pod kątem dziesiątki. Jednak w kontekście tych zalecanych mówi się o zmianach. Związane są one z obsługą sztucznej inteligencji, w którą Microsoft inwestuje coraz więcej środków.

Zalecane wymagania sprzętowe dla Windows 12 mogą obejmować hardware dla AI

W tym roku Microsoft zapowiedział dla okienek funkcję Copilot, która bazuje na AI. Wcześniej (w trakcie styczniowych targów CES 2023) gigant z Redmond wziął udział w wydarzeniu firmy AMD, która również pochwaliła się własnymi rozwiązaniami sprzętowymi dla sztucznej inteligencji. Mowa o platformie Ryzen AI.

Dlatego mówi się o tym, że rekomendowane wymagania sprzętowe dla Windows 12 obejmą taki hardware. Tu wymienia się m.in. platformy AMD Ryzen AI czy Intel NPU/VPU (neural processing unit i vision processing unit). Oczywiście nie powinno być tak, że nowe okienka nie będą bez tego działały, ale pełne wykorzystanie ich potencjału może wiązać się z koniecznością implementacji w komputerach wymienionych rozwiązań partnerów.

