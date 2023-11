Samsung Galaxy Book 4 Ultra blisko. Wycieka specyfikacja laptopa

Samsung Galaxy Book 4 Ultra to nowy laptop, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Komputer nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna notebooka. Laptop Samsung Galaxy Book 4 Ultra ma procesor Intel Core Ultra 9 185H i GPU GeForce RTX 4070.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra to jeden z pierwszych notebooków, które otrzymają procesory Intel Meteor Lake. Laptop nie został dochowany w pełnej tajemnicy do premiery, która powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna komputera. Zobaczmy sobie, co to urządzenia ma do zaoferowania.

Procesor Intel Core Ultra 9 185H

Sercem notebooka Samsung Galaxy Book 4 Ultra ma być topowy procesor z serii Meteor Lake, czyli układ Intel Core Ultra 9 185H. To bardzo mocny CPU, który ma pracować z częstotliwością do 5,1 GHz oraz ma 24 MB wbudowanej pamięci podręcznej Smart Cache. Ponadto znajdziemy tu układ graficzny Intel Arc oraz mobilną wersję GeForce’a RTX 4070, a więc komputer z powodzeniem poradzi sobie także z nowszymi grami.

Wiemy, że Intel Core Ultra 9 185H z laptopa Samsung Galaxy Book 4 Ultra ma być wspomagany przez 32 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono szybki dysk SSD NVMe o pojemności do 1 TB. Warto dodać, że komputer ma na płycie głównej dwa sloty M.2 dla takich nośników.

16-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy Book 4 Ultra otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED. Jest to wyświetlacz o przekątnej 16 cali, który zaoferuje obraz w rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli. Poza tym spodziewajmy się odświeżania z częstotliwością do 120 Hz oraz specjalnej powłoki, która chroni panel przed odciskami palców.

Ponadto Samsung Galaxy Book 4 Ultra ma także złącza Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI i audio 3,5 mm. Następnie mam Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, czytniki linii papilarnych oraz kart microSD. Energię w laptopie dostarcza bateria 76 Wh, która wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 140 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11. Znana specyfikacja techniczna komputera widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra – specyfikacja techniczna

16-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli

procesor Intel Core Ultra 9 185H

GeForce RTX 4070

32 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

dysk SSD NVMe o pojemności do 1 TB

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 2 MP do wideorozmów

bateria 76 Wh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

głośniki z Dolby Atmos

złącza Thunderbolt 4 (2x), USB 3.2, HDMI i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Windows 11

