Windows 11 z emoji 3D. Microsoft wprowadza wyczekiwane nowości

Windows 11 co jakiś czas otrzymuje różne nowości i funkcje. Microsoft rozpoczął publiczne testy kolejnych z nich. Nastąpiło to w kanale Canary, gdzie testerzy otrzymali kompilację z numerkiem 25905. Co nowego tu znajdziemy? Całkiem sporo i na liście są m.in. nowe emoji 3D, na które firma kazała długo czekać.

Jeśli śledzicie funkcje zapowiadane przez Microsoft dla systemu Windows 11, to być może pamiętacie, że zapowiedź tego rozwiązania padła już blisko dwa lata temu. Jednak na emoji 3D trzeba było poczekać do teraz. Stało się to możliwe dzięki aktualizacji do formatu COLRv1, co pozwala w okienkach na wyświetlanie bogatszych wizualnie emotek. Powyżej możecie zobaczyć różnice względem dotychczasowych.

Nowe emoji 3D to nie jedyna z nowości dla Windows 11

Gigant z Redmond w najnowszej kompilacji systemu Windows 11 z kanału Canary wprowadził znacznie więcej nowości. Na pewno warto wspomnieć o Rust w kernelu okienek czy nowych sterownikach dla Zune. Sporo pomniejszych modyfikacji i zmian pojawiło się także w sklepie Microsoft Store, na przykład jest to więcej informacji o cenach.

