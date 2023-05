Windows 10 22H2 wkrótce u wszystkich użytkowników. Aktualizacja będzie automatyczna

Windows 10 22H2 to ostatnia wersja tych okienek. Microsoft wkrótce zamierza wdrożyć ją u wszystkich użytkowników. Będzie to automatyczna aktualizacja z wydania 21H2, dla którego wkrótce zakończy się wsparcie. Obsługa Windows 10 22H2 będzie oferowana do 2025 r. do tego czasu będą dostarczane poprawki.

Windows 10 22H2 to ostatnie uaktualnienie funkcyjne dla dziesiątki, które Microsoft udostępnił jesienią zeszłego roku. Teraz dowiadujemy się, że wkrótce na komputerach użytkowników zostanie przeprowadzona automatyczna aktualizacja do tej wersji. Nastąpi to już w całkiem niedługim czasie. Z czego to wynika?

Microsoft przypomniał, że wkrótce planuje zakończyć wsparcie dla wydania 21H2. To poprzednia wersja dziesiątki, której serwisowanie zostanie przerwane w przyszłym miesiącu. Dlatego też na komputerach użytkowników będzie wkrótce instalowana automatycznie aktualizacja Windows 10 22H2. Co to zmieni?

Aktualizacja Windows 10 22H2 ze wsparciem do 2025 roku

Windows 10 22H2 to ostatnia edycja tych okienek i kolejnych już nie będzie. Obecnie Microsoft skupia się na rozwoju jedenastki. Jednak w przypadku tej wersji dziesiątki nadal oferuje wsparcie i będzie ono kontynuowane do listopada 2025 roku. Do tego terminu będą dostarczane poprawki. Stąd też potrzeba zaktualizowania tych komputerów, które mają jeszcze wydanie 21H2, bo w tym przypadku łatki przestaną się pojawiać po czerwcu.

