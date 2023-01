Windows 11 dostaje nowy widżet. Z jaką funkcją jest związany?

Windows 11 otrzymuje nowy widżet. Tym razem jest on związany z funkcją Phone Link, czyli starszym Twój telefon. Na razie nie jest on jednak dostępny w finalnej wersji okienek. Microsoft udostępnił ten widżet w poglądowej kompilacji Windows 11 w kanale Dev. Dokładnie w wydaniu z numerkiem 1.230011.73.0.

Nowy widżet z Windows 11 związany z Phone Link pokazuje najważniejsze informacje związane z połączonym z komputerem telefonem.

Nowy widżet z Windows 11 związany z Phone Link pokazuje najważniejsze informacje związane z połączonym z komputerem telefonem. Można m.in. dostrzec poziom naładowania baterii czy wskaźniki dla łączności bezprzewodowej. Natomiast niżej wyświetlane są powiadomienia z aplikacji.

Nowy widżet dla Windows 11 w poglądowej wersji

Microsoft wprowadził ten nowy widżet dla systemu Windows 11 na razie w poglądowej wersji. Został on udostępniony członkom niejawnego programu beta testów okienek, którzy znajdują się w kanale Dev. Dokładnie w kompilacji z numerkiem 1.230011.73.0. Na dostępność w finalnej edycji oprogramowania trochę sobie poczekamy, co trzeba mieć na uwadze. Potrwa to co najmniej kilka miesięcy.

