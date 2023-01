Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 na renderach. Wycieka też specyfikacja

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 to laptop, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekły rendery prasowe urządzenia. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna notebooka. Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 ma ekran AMOLED, który pozwala na pracę z użyciem rysika czy procesory Intel Core 13. gen.

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 to laptop Koreańczyków, który już pojawiał się w przeciekach. Premiera notebooka odbędzie się 1 lutego na Unpacked. Wraz ze smartfonami z serii S23. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe komputera oraz jego częściowa specyfikacja techniczna.

Laptop Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 ma ekran AMOLED o przekątnej 14 lub 16 cali i rozdzielczości 3K. Wyświetlacz pozwoli na pracę z użyciem piórka. Do wyboru będą procesory Core i5-1340P lub Core i7-1360P, czyli Intela 13. generacji. Są one wspomagane przez 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono dysk SSD NVMe o pojemności do 1 TB.

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 ma też klawiaturę membranową oraz duży gładzik. W mniejszym modelu jest bateria 63 Whr. Natomiast w większym znajdziemy akumulator 76 Whr. Znana specyfikacja techniczna laptopa widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 – specyfikacja techniczna

14- lub 16-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

procesor Intel Core i5-1340P lub i7-1360P

16 GB pamięci RAM typu DDR5

dysk SSD NVMe o pojemności do 1 TB

bateria 63 lub 76 Whr

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

klawiatura membranowa

S Pen

1,2 lub 1,6 kg

Windows 11

