Samsung Galaxy Book 2 Go oficjalnie. Cena i specyfikacja laptopa

Samsung Galaxy Book 2 Go to laptop, który został zaprezentowany tuż przed targami CES 2023 w Las Vegas. Cena powinna być atrakcyjna. Specyfikacja techniczna obejmuje 14-calowy ekran Full HD oraz procesor Snapdragon 7c+ Gen 3. Zobaczmy sobie, co jeszcze Samsung Galaxy Book 2 Go oferuje pod kątem wyposażenia.