Samsung Galaxy Book 2 GO 5G w drodze. Laptop jest blisko

Samsung Galaxy Book 2 GO 5G to nowy laptop Koreańczyków, którego premiera powinna odbyć się na początku 2023 r. Zwiastuje to strona Bluetooth SIG, gdzie dostrzeżono urządzenie. Tam otrzymał on certyfikat. Samsung Galaxy Book 2 GO 5G to notebook z Windows 11 dla ARM oraz procesorem Qualcomm Snapdragon.