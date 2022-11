Windows 11 beta dostaje rozszerzony widok dla widżetów

Windows 11 beta doczekał się kompilacji z numerkami 22621.885 oraz 22623.885. Microsoft poprawił tu wiele błędów, ale nie zabrakło także ciekawych nowości. Wśród nich jest rozszerzony widok obejmujący widżety. Na tym jednak nie koniec, bo dodano także inne usprawnienia.

Rozszerzony widok z Windows 11 beta sprawia, że widżety mają więcej miejsca. Stało się to możliwe poprzez powiększenie tablicy dla tego typu elementów na pulpicie, co widać na załączonym zrzucie ekranowym. Microsoft wyjaśnia, że w ten sposób można uzyskać więcej możliwości. Służy do tego przycisk widoczny poniżej.

Windows 11 beta to nie tylko rozszerzony widok obejmujący widżety

Microsoft wprowadził do nowych kompilacji Windows 11 beta także inne nowości. Wśród nich na pewno warto wymienić rekomendacje obejmujące energię, co dodano w ustawieniach dla baterii. Następnie mamy dostęp do efektów studio bezpośrednio z poziomu szybkich ustawień. Pamiętajmy, że na razie są to opcje dostępne w poglądowych wydaniach okienek, a nie dla wszystkich użytkowników systemu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło