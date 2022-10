Xiaomi Book Air 13 bez tajemnic. Wycieka specyfikacja laptopa

Xiaomi Book Air 13 to laptop, którego zapowiedź odbędzie się jeszcze dziś. Zobaczymy go wraz ze smartfonami z serii Redmi Note 12. Komputer nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci wyciekła jego specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co ta maszyna ma do zaoferowania.

Xiaomi Book Air 13 to laptop mający 13,3-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. Sercem komputera jest jeden z procesorów Intela 12. generacji serii U. Do wyboru są Core i5-1230U lub i7-1250U. Pamięć RAM ma rozmiar 16 GB, a na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności 512 GB. Ciekawym dodatkiem jest włącznik z czytnikiem linii papilarnych.

Laptop Xiaomi Book Air 13 ma też baterię 58,3 Wh, która ma zapewnić około 12 h pracy. Następnie mamy dwa złącza Thunderbolt 4/USB C oraz Wi-Fi 6E. Komputer waży 1,2 kg i pracuje pod kontrolą systemu Windows 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Laptop Xiaomi Book Air 13 – specyfikacja techniczna

13,3-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli

procesor Intel Core i5-1230U lub i7-1250U

16 GB pamięci RAM

dysk SSD o pojemności 512 GB

bateria 58,3 Wh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

złącza Thunderbolt 4/USB C

włącznik z czytnikiem linii papilarnych

1,2 kg

Windows 11

