Surface Pro 9, Laptop 5 i Studio 3 blisko. Wycieka specyfikacja

Surface Pro 9, Laptop 5 i Studio 3 to nadchodzące komputery z Windows 11, które przygotowuje Microsoft. Ich premiera odbędzie się wkrótce, a tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co wiemy o wyposażeniu Surface Pro 9, Laptop 5 i Studio 3, których debiut jest blisko.

Surface Pro 9, Laptop 5 i Studio 3 to nowe komputery, które Microsoft zaprezentuje w październiku. Maszyny były już obiektem przecieków. Teraz do sieci wyciekła ich częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, czego tak naprawdę mamy się spodziewać.

Microsoft Surface Pro 9 z procesorami Intela i ARM

Surface Pro 9 to nadchodzący tablet 2w1, który będzie dostępny w różnych konfiguracjach sprzętowych. W przypadku procesorów spodziewajmy się Intel Core i5-1245U lub Core i7-1265U i dotyczy to korporacyjnych wersji komputerów. W tym przypadku będzie nieco wyższe bazowe taktowanie rdzeni (odpowiednio 1,6 i 1,8 GHz), gdzie w przypadku Turbo będzie to bez zmian i nadal można liczyć na 4,4 lub 4,7 GHz. W komercyjnych wersjach dla klientów indywidualnych pojawią się nieco inne CPU i są to Core i5-1235U (1,3 GHz) oraz Core i7-1255U (1,7 GHz).

Surface Pro 9 w wersji dla użytkowników biznesowych ponadto zaoferuje wsparcie dla platformy Intel vPro i wszystkie płynące z tego benefity. Pojawi się także wariant z CPU opartym na mikroarchitekturze ARM. Tutaj mamy spodziewać się procesora Microsoft SQ3 wywodzącym się z układu Snapdragon 8cx Gen3 firmy Qualcomm. Spodziewajmy się do 16 GB pamięci RAM (do 32 GB z Intelami) oraz dysku SSD o pojemności 128, 256 lub 512 GB (do 1 TB z Intelami) i modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G.

Surface Laptop 5 w dwóch rozmiarach

Surface Laptop 5 to notebook, który również zostanie wprowadzony do oferty za kilka dni. Komputer będzie dostępny w różnych konfiguracjach sprzętowych. Do wyboru będą wersje z ekranami o przekątnych 13 i 15 cali. Następnie mamy procesory Intel Core i5-1245U lub Core i7-1265U. Pamięć RAM w mniejszym modelu będzie miała rozmiar do 16 GB, a w większym do 32 GB. Poza tym spodziewajmy się dysków SSD o pojemności 256, 512 GB lub 1 TB.

Microsoft Surface Studio 3 z mocną specyfikacją

Surface Studio 3 to komputer, który ma wyróżniać się górnopółkową specyfikacją techniczną. Maszyna będzie dostępna tylko z procesorami Intel Core i7 oraz 32 GB pamięci operacyjnej RAM. Poza tym spodziewajmy się dysków SSD o pojemności do 1 TB, ale na wybranych rynkach może być to nawet więcej. Na komplet informacji musimy jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla Windows 11

źródło