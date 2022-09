Nokia PureBook Pro, Fold i Lite. Nowe laptopy pokazane na IFA 2022

Nokia PureBook Pro, Fold i Lite to laptopy HMD Global, które zostały zaprezentowane w trakcie berlińskich targów IFA 2022. Ceny nie zostały podane i mamy je poznać w późniejszym czasie. Znamy za to specyfikacje techniczne komputerów. Zobaczmy sobie, co one mają do zaoferowania.

Nokia PureBook Pro ma ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Modele Fold oraz Lite mają 14-calowe wyświetlacze. Pod obudową pierwszego z komputerów znajduje się procesor Intel Core i3 1220P. Natomiast w pozostałych dwóch HMD Global umieściło chip Pentium Silver N6000.

Laptopy Nokia PureBook Pro, Fold i Lite z Windows 11

Komputery Nokia PureBook Fold, Pro oraz Lite pracują pod kontrolą najnowszych okienek Microsoftu, czyli systemu Windows 11. Znajdziemy tu również moduły Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 czy dwa złącza USB C. Poza tym HMD Global umieściło w nowych laptopach po 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane przeznaczono dyski SSD o pojemności od 128 do 512 GB.

