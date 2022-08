Surface Pro 9 otrzyma procesory ARM i Intela

Surface Pro 9 to już kolejna generacja notebooków, które szykuje Microsoft. Świeże informacje na ich temat uzyskał Zac Bowden, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Redmond. Czego się dowiadujemy? Do wyboru mają być procesory oparte na mikroarchitekturze ARM i dostarczone przez firmę Intel.

Microsoft wraz z Surface Pro 9 chce scalić serie Pro oraz X w całość. Dlatego planuje wykorzystać zarówno procesory od firmy Intel, jak i chipy oparte na mikroarchitekturze ARM. Te drugie dostarczy zapewne Qualcomm. Klienci będą więc mogli sami wybrać rozwiązania, które według nich będą najlepsze.

Surface Pro 9 z procesorami ARM i Intela jesienią

Microsoft planuje wprowadzić do oferty laptopy z serii Surface Pro 9 później w tym roku. Plotki mówią o tym, że może to nastąpić w październiku. Co jednak ciekawe gigant z Redmond nie ma w planach wersji mających procesory firmy AMD. Takiej opcji do wyboru nie będzie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla systemu Windows 11

źródło