Microsoft Store dostanie reklamy. Ruszyły testy

Microsoft Store to sklep z aplikacjami dla Windows Gigant z Redmond rozpoczął testy takiej „funkcji”. To oznacza, że elementy sponsorowane za jakiś czas zagoszczą w tym miejscu na stałe i użytkownicy okienek będą musieli się z tym pogodzić. Zobaczmy sobie, jak wyglądają reklamy w Microsoft Store na przykładzie.

Microsoft Store to sklep z aplikacjami i inną zawartością dla Windows, który zna każdy użytkownik okienek. Do tej pory było to miejsce wolne od elementów sponsorowanych. Niestety reklamy zagoszczą wkrótce także tutaj, co warto mieć na uwadze. Jakby tego było mało, to rozpoczęły się testy.

Gigant z Redmond rozpoczął testy w Microsoft Store, które polegają na wyświetlaniu elementów sponsorowanych. Przykład takiej reklamy widać na załączonym wyżej zrzucie ekranowym. Widać oznaczenie, które od razu daje użytkownikowi do zrozumienia, z czym dokładnie ma do czynienia.

Reklamy nie tylko w Microsoft Store

Microsoft Store nie jest jedynym miejscem w Windows, gdzie pojawiły się reklamy. Niestety widzimy, że gigant z Redmond idzie w tym kierunku coraz mocniej. Dobrym przykładem niech będą tu aplikacje firmy, jak na przykład Outlook, gdzie również jakiś czas temu zaczęły pojawiać się elementy sponsorowane. Doszło nawet do tego, że firma zaczęła je wyświetlać nawet w menu Start.

