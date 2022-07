Windows 10 22H2 coraz bliżej. Microsoft szykuje się do wydania aktualizacji

Windows 10 22H2 to duża aktualizacja funkcyjna dla starszej wersji okienek, której premiera odbędzie się później w tym roku. Microsoft pomału szykuje się do wydania tego oprogramowania. Świadczy o tym zmiana w nazewnictwie. Nazwa Windows 10 22H2 została wprowadzona w jednej z ostatnich kompilacji dla Insiderów.

Windows 10 22H2 jest dużą aktualizacją funkcyjną dla okienek, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Microsoft planuje udostępnić to uaktualnienie jeszcze w tej połowie roku. Do publicznej dostępności jeszcze daleko, ale wprowadzono zmianę, która zwiastuje nadchodzące oprogramowanie. Tym razem dotyczy ona niejawnego programu beta testów.

Microsoft udostępnił członkom niejawnego programu beta testów okienek opcjonalne uaktualnienie oznaczone ciągiem znaków KB5015684. Podnosi ono numer wydania systemu do 19045. Co jednak najważniejsze w końcu pojawia się informacja o „Windows 10 22H2”. Co zresztą widać na powyższym zrzucie ekranowym.

Aktualizacja Windows 10 22H2 bez licznych nowości

Microsoft obecnie skupia się na rozwoju nowych okienek. Tak więc w Windows 10 22H2 nie ma co liczyć na liczne nowości. Pojawią się pomniejsze udoskonalenia, których to jednak będzie niewiele. Gigant z Redmond skupia się na rozwijaniu jedenastki, co nie powinno dziwić. Poza tym w planach może mieć już również dobrze kolejną dużą edycję systemu z numerkiem 12, na co zresztą wskazują ostatnie plotki.

