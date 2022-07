Realme Book Air oficjalnie. Cena i specyfikacja laptopa

Realme Book Air to nowy laptop marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna komputera obejmuje 14-calowy ekran Full HD oraz procesor Intel Core i3 11. generacji. Jest też dysk SSD o pojemności do 512 GB. Jak prezentuje się cena Realme Book Air? Jak łatwo się domyślić, jest bardzo atrakcyjna.

Realme Book Air to laptop, którego premiera odbyła się wraz ze smartfonem GT 2 Explorer Master. Cena w Chinach została ustalona na poziomie 2999 juanów (ok. 2135 zł) za model z dyskiem 256 GB. W opcji z 512 GB jest to 3299 juanów (ok. 2350 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna notebooka.

Laptop Realme Book Air ma 14-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Sercem komputera jest procesor Intel Core i3 11. generacji, czyli układ z serii Tiger Lake. CPU wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono dysk SSD PCIe 256 lub 512 GB.

Realme Book Air ma też baterię 54 Wh, która według deklaracji producenta ma zapewnić około 13,5 h pracy. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 65 W. Nie zabrakło także dwóch portów USB C oraz USB A i klasycznego złącza audio 3,5 mm. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Laptop Realme Book Air – specyfikacja techniczna

14-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli

procesor Intel Core i3 11. generacji

8 GB pamięci operacyjnej RAM

dysk SSD PCIe 256 lub 512 GB

bateria o pojemności 54 Wh

złącza USB C i USB A

port audio 3,5 mm

kamerka HD do wideorozmów

Windows 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło