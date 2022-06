Windows 10 22H2 w drodze. Aktualizacja funkcyjna potwierdzona

Windows 10 22H2 to duża aktualizacja funkcyjna dla tej wersji okienek, która doczekała się potwierdzenia. Kiedy Microsoft ją udostępni? Nastąpi to w drugiej połowie tego roku, zapewne na jesień. Nie spodziewajmy się jednak, że aktualizacja Windows 10 22H2 wniesie wiele nowości. Będzie ich na pewno mało.

Windows 10 22H2 to kolejna duża aktualizacja funkcyjna dla okienek, która szykuje Microsoft. Jeśli ją wypatrujecie, to mamy dobre wieści. Uaktualnienie jest rzeczywiście w drodze i udało się doszukać jego potwierdzenia. Nastąpiło to wraz z opcjonalnym patchem z tego tygodnia, który jest oznaczony ciągiem znaków KB5014666.

Co ciekawe Windows 10 22H2 można jakby aktywować już teraz. W tym celu w wierszu polecenia trzeba wykonać pewne komendy. To poskutkuje zmianą nazewnictwa okienek, co widać na załączonym wyżej zrzucie ekranowym. Oczywiście jest to tylko kosmetyczna zmiana i nic ponadto.

Aktualizacja funkcyjna Windows 10 22H2 bez nowości

Nie spodziewamy się, że aktualizacja do Windows 10 22H2 wprowadzi wiele nowości. Zapewne będzie ich bardzo mało. Możliwe, że nawet nie pojawi się nic, co będzie widoczne gołym okiem dla użytkowników. Pamiętajmy, że Microsoft już teraz skupia się na rozwoju jedenastki i poprzednie okienka odeszły nieco w zapomnienie. Pomimo tego, że oficjalne wsparcie będzie kontynuowane do 2025 r.

źródło