Surface Laptop Go 2 blisko. Wycieka specyfikacja techniczna

Surface Laptop Go 2 to nowy notebook Microsoftu, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia oraz rendery. Te drugie ujawniają nam design bez większych zmian. Wiemy, że Surface Laptop Go 2 otrzyma procesor Intel Core 11. generacji oraz system Windows 11.

Surface Laptop Go 2 to notebook, który Microsoft powinien wprowadzić do oferty w niedługim czasie. Tymczasem doszło do przecieku i w sieci pojawiły się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Ta nie porywa. Będzie to jednak tańsze urządzenie.

Rendery notebooka Surface Laptop Go 2 ujawniają nam design zbliżony do poprzednika. Microsoft zdecydował się na sprawdzone wzornictwo. Zmiany będą pod obudową. Sercem komputera będzie procesor Intel Core i5-1135G7, czyli 11. generacji. Ekran nadal ma przekątną 12,4 cala i proporcje 3:2.

Ponadto Microsoft Surface Laptop ma być dostępny z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności do 256 GB. Złącza obejmują USB C, USB A, audio 3,5 mm oraz port ładowania. Będzie też czytnik linii papilarny. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Windows 11. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna komputera widoczna jest poniżej.

Microsoft Surface Laptop Go 2 – specyfikacja techniczna

12,4-calowy ekran o proporcjach 3:2

procesor Intel Core i5-1135G7 11. generacji

do 8 GB pamięci RAM

dysk SSD o pojemności do 256 GB

bateria zapewniająca do 13,5 pracy

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

złącza USB C, USB A i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

system operacyjny Windows 11

