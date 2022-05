Windows 11 22H2 RTM na dniach. Ten build wybrał Microsoft

Windows 11 22H2 RTM to finalna kompilacja pierwszej dużej aktualizacji dla jedenastki. Microsoft ma podpisać jej build już na dniach. Ma to nastąpić na początku przyszłego tygodnia. Oczywiście nie oznacza to, że aktualizacja Windows 11 22H2 zostanie wkrótce udostępniona dla wszystkich. Jeszcze na nią poczekamy.

Windows 11 22H2 RTM to sfinalizowana kompilacja pierwszego dużego uaktualnienia dla tych okienek. Program pilotażowy trwa już od dawna. Tymczasem dowiadujemy się, że konkretny build zostanie podpisany przez Microsoft już na dniach. Rzekomo już w przyszłym tygodniu.

Finalny build Windows 11 22H2 RTM ma być podpisany przez Microsoft już 24 maja. To oznacza, że nastąpi to w kolejny wtorek. Nie spodziewajmy się jednak, że sama aktualizacja zostanie udostępniona dla wszystkich już na dniach. W rzeczywistości trochę na nią sobie poczekamy. Dokładnie do lata, kiedy to Microsoft planuje udostępnić to uaktualnienie publicznie na zgodne komputery.

Finalny build Windows 11 22H2 RTM to najpewniej 22621

Nie jest to jeszcze pewna informacja, ale bardzo prawdopodobna. Finalną kompilacją RTM aktualizacji Windows 11 22H2 ma być rzekomo build z numerkiem 22621. Potem przyjdzie czas na ostatni etap testów. Ma on wykazać, czy wszystko jest w porządku. Jeśli tak będzie, to uaktualnienie z czasem będzie mogło zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników.

