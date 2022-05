Honor MagicBook 14 z Intel Alder Lake zaprezentowany. Ceny i specyfikacja

Honor MagicBook 14 to nowy laptop chińskiej marki z procesorami Intel Alder Lake. Komputer ma 14-calowy ekran 2.5K i będzie dostępny w kilku różnych. Konfiguracjach sprzętowych. Zobaczmy sobie, jak prezentują się ceny laptopa Honor MagicBook 14 oraz jego specyfikacja techniczna.

Honor MagicBook 14 to nowy laptop, który marka zaprezentowała w Chinach. Cena modelu z procesorem Intel Core i5 Alder Lake została ustalona na poziomie 5499 juanów (ok. 3630 zł). Model z i7 kosztuje 200 juanów więcej. Natomiast za topową konfigurację z GeForce RTX 2050 trzeba zapłacić 6499 juanów (ok. 4290 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Honor MagicBook 14 ma procesory Core i5 lub i7 12. generacji, czyli Alder Lake. Obraz jest prezentowany na 14-calowym ekranie w rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli. Opcjonalnie można zdecydować się na GPU GeForce RTX 2050 lub MX550. Jest też 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB.

Ponadto laptop Honor MagicBook 14 ma baterię 75 Wh, która ma zapewnić nawet do 16 h pracy. Następnie mamy wsparcie dla Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Komputer ma też podświetlaną klawiaturę, złącza USB C, a całość waży 1,58 kg. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Honor MagicBook 14 – specyfikacja techniczna

14-calowy ekran o rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli

procesor Intel Core i5 lub i7 12. generacji

16 GB pamięci operacyjnej RAM

dysk SSD o pojemności 512 GB

bateria 75 Wh (do 16 h pracy)

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

złącza USB C i audio 3,5 mm

podświetlana klawiatura

1,58 kg

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło