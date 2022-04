Windows 11 wraz z aktualizacją Patch Tuesday ułatwia zmianę przeglądarki

Zmiana przeglądarki internetowej w systemie Windows 11 z Edge na inną do tej pory była bardzo utrudniona. Co prawda proces jest możliwy do przeprowadzenia, ale z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Wraz z aktualizacją udostępnioną w ramach kwietniowego Patch Tuesday ulega to znaczącej poprawie.

Wspomniana aktualizacja dla Windows 11 to patch oznaczony ciągiem znaków KB5012592. Jego instalacja wprowadza poprawki. Przy okazji zmiana przeglądarki na inną staje się prostsza. Choć nadal nie jest to tak proste, jak bywało przed laty w starszych wersjach okienek. Z czego to wynika?

Aktualizacja z Patch Tuesday dla Windows 11 nie rozwiązuje wszystkich problemów

Wynika to z faktu, że Microsoft Edge po zmianie przeglądarki internetowej dla innej nadal jest domyślnym programem dla rozszerzeń typu PDF, SHTML, SVG czy FTP. To sprawia, że trzeba je edytować ręcznie w ustawieniach Windows 11. Dopiero wtedy inna aplikacja będzie w stanie zastąpić każdą czynność, którą wykonuje wbudowany w system program.

