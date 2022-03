Xiaomi Book S 12.4 w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Xiaomi Book S 12.4 to nowy laptop marki, który powinien zadebiutować niedługo w 2022 r. Notebook został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench, a tam pojawia się jego częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że testowany Xiaomi Book S z 12,4-calowy ekranem ma procesor oparty na mikroarchitekturze ARM.

Nowy Xiaomi Book S ma 12,4-calowy wyświetlacz, na co wskazuje sam dopisek w jego nazwie. Procesor to Snapdragon 8cx Gen 2, a więc nowy układ Qualcomma oparty na mikroarchitekturze ARM dla urządzeń z okienkami. Chip wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM, a całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11.

Pełna specyfikacja techniczna Xiaomi Book S 12.4 tajemnicą

Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam tylko częściową specyfikację techniczną. Wiemy jednak, że urządzenie ma również Bluetooth 5.1. Zapewne cena laptopa Xiaomi Book S 12.4 nie będzie wygórowana. Spodziewajmy się także długiego czasu pracy na jednym naładowaniu baterii. Premiera zapewne odbędzie się w przyszłym kwartale. Do tego czasu najpewniej poznamy więcej informacji, które na razie owiane są jeszcze tajemnicą.

źródło