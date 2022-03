Komputery gamingowe Actina taniej o 5 proc. Gratis opaska Amazfit Band 5

Actina to uznany producent PC do gier. Obecnie obowiązuje promocja na komputery gamingowe marki. Przy okazji otrzymacie gratis i jest to opaska Amazfit Band 5. Decydując się na zakup jednej z maszyn do gier marki Actina teraz, będziecie mogli liczyć na rabat w wysokości 5 proc. normalnej ceny komputera.

Actina to producent komputerów gamingowych, których pewnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Marka we współpracy ze sklepem Sferis przygotowała ciekawą ofertę. Nowa promocja pozwoli wam na zakup PC do gier w niższej cenie. Na tym nie koniec, bo do większości zestawów dodawana jest gratis ciekawa opaska Amazfit Band 5.

Komputery gamingowe Actina kupicie teraz w promocji, w ramach której uzyskacie 5 proc. zniżki na zakup całego zestawu. Przy okazji możecie liczyć na szereg innych udogodnień. Wśród nich są raty 0 proc. oraz darmowa dostawa.

Wybrane komputery Actina z opaską Amazfit Band 5 gratis

Opaska Amazfit Band 5 dodawana jest za darmo do części zestawów marki Actina. Taki gratis znajdziecie nie tylko z najdroższymi komputerami do gier, ale również tymi tańszymi. Do wyboru są różne konfiguracje sprzętowe, gdzie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Z ofertą zapoznacie się w naszym sklepie Sferis pod poniższymi łączami.

