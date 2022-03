Windows 11 22H2 potwierdzony. Aktualizacja coraz bliżej

Windows 11 22H2 to duża aktualizacja funkcyjna dla okienek, która wniesie wiele nowości. Microsoft potwierdził jej nazwę w kanale Dev. Zrobił to w opisie uaktualnienie dystrybuowanego poprzez Windows Update. Na premierę Windows 11 22H2 dla wszystkich użytkowników trochę sobie jeszcze poczekamy.

Windows 11 22H2 to duża aktualizacja nowych okienek, która powstaje pod nazwą kodową Sun Valley 2. Do tej pory Microsoft milczał w kwestii tej konkretnej nazwy. W końcu uległo to zmianie i została ona dostrzeżona w opisie jednego z uaktualnień, które udostępniono członkom niejawnego programu beta testów systemu.

Nazwa Windows 11 22H2 pojawiła się opisie uaktualnienia oznaczonego ciągiem znaków KB5012427, które podnosi numer wydania systemu do 10.0.22567.100. Taka aktualizacja została udostępniona testerom. Na jej finalne wydanie poczekamy sobie dłużej.

Aktualizacja Windows 11 22H2 wprowadzi wiele nowości

Windows 11 22H2 to duża aktualizacja funkcyjna dla nowych okienek, gdzie Microsoft wprowadzi naprawdę wiele nowości. Obejmą one różne obszary nowego systemu operacyjnego, w tym także jego wyglądu. Uaktualnienie ma być gotowe do publicznej premiery latem tego roku. W przyszłym kwartale powinny zostać sfinalizowane prace. Potem przyjdzie czas na ostatni etap testów, którego celem będzie znalezienie i usunięcie jak największej liczby błędów.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla WhatsApp

źródło