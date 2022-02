IEM Katowice 2022 trwa w najlepsze. To dobry moment na zakup komputera do gier

IEM Katowice 2022 przebiega w najlepsze. Jeśli chcielibyście wczuć się w graczy biorących udział w zmaganiach, to najpierw potrzebny będzie odpowiedni komputer do gier. Taki zestaw wcale nie musi kosztować kilkanaście tysięcy zł. Wybraliśmy dla was kilka komputerów do gier marki Actina, które nie kosztują fortuny.

IEM Katowice 2022 w stolicy Górnego Śląska odbywa się w najlepsze. Gracze zmagają się z rywalami z różnych drużyn. Do tego są potrzebne nie tylko umiejętności, ale też odpowiedni komputer do gier. Na szczęście na taką maszynę wcale nie trzeba wydawać fortuny. PC-ta do rozgrywki kupimy już za kilka tysięcy złotych i w ten sposób zacząć trenować, jak nasi idole.

Komputer do gier za kilka tysięcy złotych ma sens

Odpowiedni komputer do gier rzeczywiście można kupić za jedyne kilka tysięcy złotych. Trzeba tylko zwrócić uwagę na to, aby PC miał odpowiedni procesor oraz kartę graficzną i dobrany zasilacz, który pozwoli w przyszłości go rozbudować. Poniżej prezentujemy kilka propozycji marki Actina, który nie nadszarpnie nadto waszego budżetu.

Actina PBA 10100F

Actina PBA 10100F to komputer do gier klasy podstawowej. Urządzenie ma procesor Intel Core i3 10. generacji wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu DDR4. Na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności 128 GB. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada karta Nvidia GeForce GTX 1650 z 4 GB pamięci VRAM. Maszyna pozwoli na uruchamianie większości gier w rozdzielczości Full HD. Cena to 3501,01 zł.

Actina SPC 11400F

Actina SPC 11400F to komputer dla nieco bardziej wymagających użytkowników. Znajdziemy tu procesor Core i5 11. generacji oraz kartę AMD Radeon RX 6500 XT z 4 GB dedykowanej pamięci VRAM typu GDDR6. Pod obudową umieszczono także 16 GB szybkiej pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 500 GB, który pomieści sporo gier. PC-ta można kupić za 3985,88 zł.

Actina SG1X 10100F

Komputer do gier Actina SG1X 10100F jest kolejną propozycją za mniej niż 5 tys. zł. Maszyna ma procesor Intel Core i3 10. generacji oraz kartę grafiki NVIDIA GeForce RTX 3060, która część nowszych gier powinna obsłużyć także w rozdzielczości wyższej od Full HD. Ponadto PC ma 16 GB pamięci DDR4 i szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Koszt to 4884,11 zł.

Actina PBA 10400F z GeForce RTX 2060

Komputer Actina PBA 10400F w wersji z kartą graficzną GeForce RTX 2060 to zdecydowanie najciekawsza propozycja za około 5 tys. zł. Poza wspomnianym GPU pod obudową producent umieścił procesor Intel Core i5 10. generacji z 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD NVMe 512 GB + dodatkowy HDD o rozmiarze 1 TB. Cena w promocji to 4987,62 zł.

