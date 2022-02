Windows 11 Pro i wstępna konfiguracja. Potrzebne będzie konto Microsoft i internet

Windows 11 Pro w trakcie procesu, którym jest wstępna konfiguracja systemu, pójdzie śladem wersji Pro. To oznacza, że zmienią się wymagania i będą konieczne konto Microsoft oraz internet. Tak sytuacja wygląda obecnie w przypadku tańszej edycji Windows 11 Home. Microsoft wprowadzi te same wymogi do wydania Pro.

O zmianach poinformowano na oficjalnym blogu. Tam czytamy, że wstępna konfiguracja systemu Windows 11 Pro wprowadzi wkrótce te same wymagania, które znamy już z edycji Home. To oznacza, że koniecznością w trakcie procesu staną się internet i konto Microsoft, czego do tej pory nie wymagano.

Zmiany uniemożliwią więc stworzenie lokalnych kont użytkowników w Windows 11 Pro, które nie są połączone z kontem Microsoftu. To natomiast pociąga za sobą kolejny wymóg, który jest internet. Bez podłączenia komputera do globalnej sieci wstępna konfiguracja stanie się po prostu niemożliwa, co warto mieć na uwadze.

Wstępna konfiguracja Windows 11 Pro ze zmianami wkrótce

Microsoft zapowiedział, że te zmiany obejmujące wstępną konfigurację Windows 11 Pro zostaną wprowadzone w niedługim czasie. Obecnie jest to testowane w poglądowych wydaniach systemu, które są dostępne dla członków niejawnego programu beta testów okienek. Podobne wymagania już od zeszłego roku stawia edycja Home, gdzie bez internetu również nie jest to możliwe.

