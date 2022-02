Surface Laptop 5 coraz bliżej. Wycieka specyfikacja techniczna notebooka

Surface Laptop 5 to nadchodzący notebook marki Microsoft. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna komputera. Wiemy, że urządzenie będzie dostępne z procesorami AMD Ryzen lub Intel Core ostatnich generacji. Ponadto Surface Laptop 5 otrzyma wyświetlacze w dwóch różnych rozmiarach o przekątnych 13,5 i 15 cali.

Microsoft Surface Laptop 5 to nowy notebook giganta z Redmond, którego premiera jest blisko. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna. Wiemy, jakie konfiguracje sprzętowe planuje producent. Rzućmy sobie na to okiem.

Surface Laptop 5 będzie dostępny z wyświetlaczami w dwóch rozmiarach. Będą to ekrany o przekątnych 13,5 lub 15 cali. Rozdzielczości to odpowiednio 2256 x 1504 oraz 2496 x 1664 pikseli. W zależności od konfiguracji sprzętowej znajdziemy tutaj następujące procesory:

Intel Core i5-1240P (13,5″)

Intel Core i7-1280P (13,5″)

AMD Ryzen 7 6680U (13,5″)

Intel Core i7-1280P (15″)

(15″) AMD Ryzen 7 6980U (15″)

Oba warianty Microsoft Surface Laptop 5 będą dostępne z 8, 16 lub 32 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Znajdziemy tu też dysk SSD o pojemności 256, 512 lub 1024 GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 czy dwa złącza USB C/Thunderbolt 4. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Microsoft Surface Laptop 5 – specyfikacja techniczna

ekran 13,5 lub 15 cali o rozdzielczości 2256 x 1504 oraz 2496 x 1664 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

procesor Intel Core 12. gen. lub AMD Ryzen 6000

8, 16 lub 32 GB pamięci RAM LPDDR4x

dysk SSD o pojemności 256, 512 lub 1024 GB

kamerka 1080p

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

bateria 58 Wh

2 x USB C/Thunderbolt 4, 1 x USB A

Windows 11 Home

źródło