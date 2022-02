Windows 11 jednak może dostać nowe emoji 3D. Microsoft nad tym pracuje

Windows 11 na razie nie ma wszystkich z zapowiadanych przez Microsoft funkcji. Obejmuje to również nowe emoji 3D, które do tej pory w okienkach się nie pojawiły. Tymczasem okazuje się, że firma nad tym pracuje. To oznacza, że Windows 11 z czasem powinien dostać takie emotki 3D.

Windows 11 oraz nowe emoji 3D to w zasadzie temat rzeka. Microsoft zapowiedział takie rozwiązanie dla nowych okienek już kilka miesięcy temu. Jednak z czasem wprowadzono nowe emotki, które to pozostały płaskie. Czy więc pomysł z implementacją takiej funkcji zupełnie przepadł? Wygląda na to, że jednak nie.

Głos w sprawie tej funkcji z Windows 11 zabrał na Twitterze Nando Costa. W firmie pełni on rolę głównego projektanta w dziale Microsoft Design. Jeden z użytkowników zapytał go, co dzieje się z emoji 3D. Costa odpowiedział i przekazał, że prace nad tym rozwiązaniem są prowadzone. Szczegółów jednak nie podał.

Windows 11 dostanie nowe emoji 3D z czasem

Na razie jednak nie wiadomo, kiedy Microsoft planuje wprowadzić do Windows 11 wspomniane nowe emoji. Nie ma też informacji odnośnie postępów prac nad tymi emotkami. Wszystko wyjaśni się dopiero z czasem. Prawdopodobnie nie zobaczymy ich jednak w pierwszej dużej aktualizacji funkcyjnej dla nowych okienek, a dopiero później.

