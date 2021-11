Asus ROG Zephyrus Duo 16 to nowy laptop do gier tajwańskiej marki, który otrzyma dwa ekrany. Urządzenie zapewne zobaczymy w trakcie targów CES 2022 w Las Vegas. Tymczasem wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Asus ROG Zephyrus Duo 16 i jak wygląda to urządzenie

Asus ROG Zephyrus Duo 16 to laptop mający dwa ekrany. Premiera sprzętu musi być nieodległa, bo urządzenie jest już certyfikowane, co przybliża go do rynkowego debiutu. Pewnie oficjalna zapowiedź odbędzie się w trakcie styczniowych targów CES 2022. Zobaczmy, co już wiemy.

Asus ROG Zephyrus Duo 16 otrzyma główny wyświetlacz o przekątnej 16 cali. Do wyboru zapewne będą różne rozdzielczości oraz odświeżanie obrazu. Zastosowane procesory nie są znane i nie wiadomo, czy będą to układy AMD lub Intela. Strona Bluetooth SIG, gdzie dostrzeżono laptopa, ujawnia ponad obecność modułu Bluetooth 5.1.

Laptop Asus ROG Zephyrus Duo 16 na CES 2022

Przyszłoroczne targi CES 2022 odbędą się w Las Vegas w dniach 5-8 stycznia. To wtedy powinien zostać zaprezentowany Asus ROG Zephyrus Duo 16. Kompletna specyfikacja techniczna laptopa na razie nie wyciekła. Domyślamy się, że drugi ekran nad klawiaturą będzie miał przekątną około 14 cali, jak to było w poprzedniku z 15-calowym wyświetlaczem.

