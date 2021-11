Emotki towarzyszą nam od lat i pozwalają na wyrażenie emocji poprzez pismo obrazkowe. Niedawno wspominaliśmy wam, że Windows 11 dostał nowe emoji, które wprowadzono z aktualizacją oprogramowania. Część użytkowników starszych wersji okienek zastanawia się na tym, czy trafią one także do Windows 10? Cóż… wygląda na to, że Microsoft takich planów nie ma.

Nowe emoji z Windows 11 to obrazki dodane przez Unicode wraz z uaktualnieniem z numerkiem 13.1. Wprowadziła je aktualizacja podnosząca numerek wydania systemu operacyjnego do 22000.348. To opcjonalne uaktualnienie, które należy pobrać ręcznie. Możliwe to jest z poziomu usługi Windows Update.

Nowe emoji z Windows 11 nie dla Windows 10

Microsoft nie zamierza jednak udostępnić tych nowych emoji użytkownikom systemu Windows 10. Pozostaną one na wyłączność dla najnowszych okienek, co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak tylko pogodzić się z taką decyzją. Starsze okienka nie będą już rozwijane w takim samym stopniu, co te najnowsze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło: WindowsLatest