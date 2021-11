Windows 11 otrzymuje nowe emoji, które Microsoft udostępnił wraz z nowym uaktualnieniem dla ostatnich okienek. Firma skupiła się w nim przede wszystkim na poprawkach różnych błędów, których jest naprawdę dużo. Jednak przy okazji postanowiła przemycić do oprogramowania także nowe emotki.

Aktualizacja KB5007262 dla Windows 11 wprowadza nowe emoji w wersji 13.1, które Unicode udostępniło jakiś czas temu. Przy okazji wszystkie obrazki doczekały się zmiany z fontu Segoe UI na Fluent 2D. Nowe oprogramowanie jest już udostępniane i można je również pobrać ręcznie z katalogu Microsoftu. Można to zrobić pod tym adresem.

Aktualizacja KB5007262 dla Windows 11 to nie tylko nowe emoji

W rzeczywistości aktualizacja KB5007262 dla systemu Windows 11 to duży update z poprawkami rozmaitych błędów zidentyfikowanych do tej pory w systemie. Microsoft rozwiązał tu kilkadziesiąt różnych problemów z ostatnimi okienkami, które obejmują naprawdę przeróżne obszary oprogramowania. Tym bardziej nowa aktualizacja jest warta zainstalowania, do czego gorąco was zachęcamy.

